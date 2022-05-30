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Европа решила ограничить импорт российской нефти

Запрет на импорт нефти из России по трубопроводу не вошел в проект 6-го пакета санкций ЕС

Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Европейский совет решил не включать в проект шестого пакета санкций запрет на импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее в документ вошло эмбарго на поставки нефти по морю. С проектом ограничений ознакомились журналисты Reuters. Лидеры стран Евросоюза обсудят новое соглашение на встрече 30 мая.

«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России должен включать запрет на поставки сырой нефти и нефтепродуктов из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», — указано в документе.

Европейский совет призвал «безотлагательно доработать и принять» новый пакет, чтобы обеспечить честную конкуренцию и равные условия для всех на европейском энергорынке, а также «солидарность между государствами-членами в случае внезапных перебоев в поставках». По мнению совета, страны-участницы блока должны «как можно скорее решить вопрос о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».

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Рассмотреть отсрочку запрета на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» страны блока призвала Европейская комиссия (ЕК) 28 мая. Мера позволит государствам ЕС без выхода к морю, в первую очередь Венгрии, выиграть время для поиска технического решения вопроса поставок топлива. Тем не менее на встрече 29 мая Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (ЕС) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго.

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Софья Ермакова
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