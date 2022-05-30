Во Франции нашли виновных в беспорядках на финале Лиги чемпионов

Министр спорта Франции Удеа-Кастера заявила, что фанаты «Ливерпуля» виновны в беспорядках

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера нашла виновных в беспорядках во время финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем». Ее слова приводит Reuters.

Удеа-Кастера заявила, что причиной потасовок возле «Стад де Франс» стало большое скопление британских болельщиков, у которых не было билетов или они оказались поддельными. Она подчеркнула, что у испанских фанатов не было проблем с билетами, отметив, что и мадридская сторона справилась с контролем поездки в Париж лучше, чем «Ливерпуль».

29 мая в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности матч стартовал с задержкой в 37 минут.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Команда в 14-й раз в истории завоевала трофей.