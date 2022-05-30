Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вернувшийся из России в Германию немец пришел в ужас от происходящего в стране

Журналист Junge Welt Хайден ужаснулся масштабам пропаганды в Германии, вернувшись из РФ

Фото: Pixabay

Московский корреспондент издания Junge Welt Ульрих Хайден вернулся из России в Германию и пришел в ужас от происходящего в стране, соответствующую статью он опубликовал в указанном журнале.

Обозреватель отметил огромное количество русофобии и масштабную антироссийскую пропаганду в ФРГ. По его словам, в Берлине на вокзале вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении провокационных лозунгов.

«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — заявил немецкий журналист.

По словам Хайдена, в Трептов-парке, где находится братская могила и монумент советским воинам, дежурит полиция, экипированная для разгона демонстраций, также запрещена любая российская символика и исполнение военных песен. Корреспондент добавил, что многие пытаются нарушить эти требования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал США враждебным государством. По его словам, недружественные страны пора уже назвать враждебными, так как то, что они делают по отношении к России, можно назвать войной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ дважды попытались прорвать оборону в Херсонской области
Названы российские регионы с самыми богатыми семьями
Назван ускоряющий старение продукт
Россиян предупредили о возможных виражах курса рубля
В России допустили участие украинских катеров в охране Бердянска и Мариуполя
Вернувшийся из России в Германию немец пришел в ужас от происходящего в стране
В России запустили продажи автозапчастей по параллельному импорту
В НАТО заявили о праве на прочные позиции на восточном фланге
ВОЗ назвала число стран с выявленными случаями оспы обезьян
Названа самая старая собака в ​​мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.