На Украине захотели заставить военнообязанных платить за выезд из страны

Советник главы МВД Андрусив призвал ввести страховой взнос для мужчин за выезд из Украины

На Украине захотели заставить военнообязанных мужчин платить «страховой взнос» в размере до 5000 долларов при выезде из страны. Об этом сообщает RT.

Ввести такой взнос предложил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. «Вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос, как уезжать. Я предлагаю ввести страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов, и свободный выезд для того, кто его внес», — пояснил он.

22 мая Верховная Рада Украины проголосовала за продление на три месяца действия военного положения и мобилизации в стране — до 23 августа. 18 мая с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской специальной военной операции.