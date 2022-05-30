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На Украине захотели заставить военнообязанных платить за выезд из страны

Советник главы МВД Андрусив призвал ввести страховой взнос для мужчин за выезд из Украины

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

На Украине захотели заставить военнообязанных мужчин платить «страховой взнос» в размере до 5000 долларов при выезде из страны. Об этом сообщает RT.

Ввести такой взнос предложил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. «Вопрос выезда — это не запретить или разрешить. Это вопрос, как уезжать. Я предлагаю ввести страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов, и свободный выезд для того, кто его внес», — пояснил он.

22 мая Верховная Рада Украины проголосовала за продление на три месяца действия военного положения и мобилизации в стране — до 23 августа. 18 мая с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской специальной военной операции.

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Алина Гончарова
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