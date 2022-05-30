Бой Кадырова с Чимаевым попал на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировочный поединок с бойцом ММА Хамзатом Чимаевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировочный бой против шведского бойца смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Поединок попал на видео, которое появилось на странице политика во «ВКонтакте».

«Я не удержался от соблазна испытать свои силы в поединке с нашим дорогим братом. Тренировка, плавно перетекающая в спортивное зрелище, имеет для меня особую ценность», — заявил Кадыров. Он подчеркнул, что спортсмен обладает настоящим чеченским духом.

Чимаев ни разу не уступал в профессиональных MMA. Он одержал пять побед в пяти поединках под эгидой UFC. Всего в активе чеченца 11 побед.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. Кадыров помогал спортсмену восстановиться после коронавируса.