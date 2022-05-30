Левандовски отказался продолжать карьеру в «Баварии»

Футболист «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что отказывается продолжать карьеру в клубе

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что отказывается продолжать карьеру в команде. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Моя эра в "Баварии" закончилась. "Бавария" — серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Надеюсь, они меня не остановят», — заявил футболист. Он назвал трансфер в другую команду лучшим решением для себя, так как он не видит возможности продолжать играть за мюнхенцев.

25 мая Бавария назвала условие, при котором отпустит Левандовски. Отмечалось, что команда должна найти замену 33-летнему поляку.

В услугах Левандовски заинтересован мадридский «Реал» и «Барселона». Футболист достиг устной договоренности с каталонцами, однако мадридцы также активно ведут переговоры после неудачи с подписанием контракта с Килианом Мбаппе.

Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.