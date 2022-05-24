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Названо условие перехода Левандовски в «Барселону»

«Бавария» отупстит Роберта Левандовски в «Барселону», если купит замену игроку

Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Названо условие, при котором мюнхенская «Бавария» согласится на предложение «Барселоны» по трансферу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter.

Мюнхенцы отпустят 33-летнего поляка, если сумеют найти ему замену. Одной из целей «Баварии» на трансферном рынке стал нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Отмечается, что Левандовски достиг устной договоренности с каталонцами.

Ранее стало известно, что в услугах Левандовски заинтересовался мадридский «Реал». Польский нападающий стал одним из вариантов усиления после неудачи с подписанием контракта с Килианом Мбаппе. Француз предпочел остаться в «Пари Сен-Жермен» и подписал новое соглашение с клубом.

15 мая Левандовски заявил, что уже уведомил руководство «Баварии» о планах на будущее. Форвард отказался от продления контракта с клубом. Нынешнее соглашение истечет в 2023 году.

Николай Костюков
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