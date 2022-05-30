В «Баварии» отреагировали на слова Левандовски о желании покинуть клуб

Директор «Баварии» Оливер Кан напомнил Роберту Левандовски о благодарности

Директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан отреагировал на слова польского нападающего клуба Роберта Левандовски, который выразил желание покинуть команду. Об этом сообщает Sport1.de.

Кан выразил недовольство тем, что Левандовски публично заявил о своих намерениях. «Роберт должен понимать, что он имеет в клубе. Благодарность — это не улица с односторонним движением», — напомнил он.

Ранее 30 мая Левандовски заявил, что принял решение покинуть «Баварию». Поляк признался, что ждет от клуба готовности его отпустить. Контракт Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023-го. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.

СМИ неоднократно писали об интересе к Левандовски со стороны каталонской «Барселоны». 25 мая сообщалось, что «Бавария» отпустит 33-летнего форварда к сине-гранатовым, если сумеет найти ему замену.

Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.