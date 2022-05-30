Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Польша
1 июня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Колорадо Эвеланш
1 июня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 1-й матч
Спорт

В «Баварии» отреагировали на слова Левандовски о желании покинуть клуб

Директор «Баварии» Оливер Кан напомнил Роберту Левандовски о благодарности
Оливер Кан

Оливер Кан. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан отреагировал на слова польского нападающего клуба Роберта Левандовски, который выразил желание покинуть команду. Об этом сообщает Sport1.de.

Кан выразил недовольство тем, что Левандовски публично заявил о своих намерениях. «Роберт должен понимать, что он имеет в клубе. Благодарность — это не улица с односторонним движением», — напомнил он.

Ранее 30 мая Левандовски заявил, что принял решение покинуть «Баварию». Поляк признался, что ждет от клуба готовности его отпустить. Контракт Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023-го. Трансферная стоимость форварда оценивается в 50 миллионов евро.

СМИ неоднократно писали об интересе к Левандовски со стороны каталонской «Барселоны». 25 мая сообщалось, что «Бавария» отпустит 33-летнего форварда к сине-гранатовым, если сумеет найти ему замену.

Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Сдавшийся в плен комбриг ВСУ рассказал о последних днях осады «Азовстали»
Пассажир самолета сорвал рейс из-за нежелания улетать из Сочи
Европе предрекли серьезные проблемы из-за поспешного отказа от российского газа
В Италии предупредили о катастрофических последствиях экспансии НАТО
В СКР раскрыли подробности дела о коррупции в челябинском ПФР
Россиян предупредили о мошенничестве с Системой быстрых платежей
Психолог назвал нестандартный способ пережить расставание
В парке хищников «Тайган» в Крыму на сотрудника напал ягуар
Леопард напал на мужчину в Крыму
Байден отказался поставлять дальнобойные ракеты Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.