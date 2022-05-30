Лукашенко высказался об управлении Белоруссией в «военное время»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о «военном времени» и призвал отказаться от болтовни

В текущей ситуации Белоруссия не может обойтись без ручного управления отдельными вопросами. Об этом президент республики Александр Лукашенко высказался во время совещания по проекту закона «О совершенствовании социально-экономической политики», передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что, несмотря на «шквал критики» со стороны «псевдолибералов», белорусская экономика не справится в нынешней кризисной ситуации без прямого вмешательства государства в отдельные вопросы.

Глава государства также заявил о «военном времени» и призвал отказаться от «рассуждений о соответствии глобальным трендам». «Мы уже наелись этой болтовни... Конкретные мера и задача — конкретные срок и результат. Вся формула», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии призвал членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сплотиться и действовать единым фронтом. По его словам, странам объединения удалось справиться с проблемами на валютно-финансовом рынке, «однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается».