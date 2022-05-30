Дочь рэпера Master P умерла в возрасте 29 лет

Дочь американского рэпера Master P умерла в возрасте 29 лет

Дочь 52-летнего американского исполнителя Master P Титьяна Миллер умерла в возрасте 29 лет. Об этом сообщает TMZ.

«Наша семья переживает непреодолимое горе из-за потери моей дочери Титьяны. Мы просим дать нам возможность уединиться, чтобы наша семья могла скорбеть. Мы ценим все молитвы, любовь и поддержку», — написал артист в соцсетях.

Причины смерти девушки семья рэпера предпочла не раскрывать, однако сам Master P написал: «Психические заболевания и злоупотребление психоактивными веществами — это реальная проблема, о которой мы не можем бояться говорить. С Богом мы справимся с этим».

Сообщается, что врачи приехали к дому знаменитости после вызова экстренной помощи в 2:30 ночи, однако к тому моменту Миллер уже была мертва.

Ранее девушка принимала участие в семейном реалити-шоу Growing Up Hip Hop. На экраны попали моменты борьбы дочери рэпера с зависимостью от психоактивных веществ. После выхода шоу девушка начала строить кинокарьеру.

Ранее 30 мая стало известно о смерти 20-летней российской артистки труппы Театра классического балета Алеси Лазаревой. Балерине стало плохо утром в воскресенье, 29 мая, после чего ей вызвали скорую, однако врачам не удалось реанимировать девушку.