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Минобороны заявило об уничтожении четырех установок РЗСО БМ-21 «Град» в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех установок РЗСО БМ-21 «Град» в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее стало известно, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти уверены в успешном исходе спецоперации.

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Сергей Истомин
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