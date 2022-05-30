Минобороны заявило об уничтожении четырех установок РЗСО БМ-21 «Град» в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех установок РЗСО БМ-21 «Град» в ДНР

Российские войска уничтожили четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти уверены в успешном исходе спецоперации.