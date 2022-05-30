Российский регбист назвал главные заблуждения англичан о России

Российский регбист Морозов заявил, что англичане знают только о водке и медведях в России

Российский регбист Валерий Морозов, представляющий британский клуб «Бат», назвал главные заблуждения англичан о России. Его слова приводит Sport24.

«Люди просто воспринимают информацию, которую им выдают из "ящика". Приходится объяснять, что люди в России живут по-другому. 70 процентов англичан думают, что у нас медведи и водка. И это все, что они знают про Россию», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что население относится к нему хорошо.

Морозов выступает за «Бат» с зимы 2022 года. Летом он должен перейти в английский «Вустер». До этого регбист три сезона играл в Англии за «Сейл Шаркс».

16 мая бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, принявшая гражданство Кипра и уехавшая тренироваться в США, рассказала об отношении американцев к россиянам. По ее словам, американцы любят шутить о медведях и водке.