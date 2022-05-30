Фанаты напали на футболистов после матча во Франции

Фанаты французского «Сент-Этьена» закидали игроков файерами за вылет из высшего дивизиона

Фанаты французского «Сент-Этьена» напали на футболистов после проигрыша команды в матче за право продолжать выступать в высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщает ТАСС.

Стыковой матч против «Осера» завершился ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти «Сент-Этьен» уступил со счетом 4:5 и вылетел во второй дивизион чемпионата.

После окончания матча болельщики команды прорвались на поле и закидали игроков, тренеров и персонал стадиона файерами. Участникам встречи пришлось покинуть поле и укрыться в подтрибунном помещении.

«Сент-Этьен» наравне «Пари Сен-Жермен» является рекордсменом по количеству титулов чемпиона Франции: на счету каждой команды по десять побед. Также команда шесть раз становилась обладателем Кубка страны. «Сент-Этьен» впервые за 18 лет не сыграет в высшем дивизионе.

29 мая в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0) болельщики устроили беспорядки перед стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.