Стилисты назвали подходящую для юбок разной длины одежду

Marie Claire: мини-юбки лучше всего сочетаются с жакетами той же длины

Модные редакторы журнала Marie Claire назвали подходящую одежду для юбок разной длины. Их рекомендации появились на сайте издания.

По словам стилистов, короткие юбки лучше всего сочетаются с минималистичными топами, кардиганами или джемперами из плотного трикотажа. Кроме того, к таким изделиям следует подбирать объемные жакеты по длине их подола. В качестве обуви эксперты советуют присмотреться к сандалиям на плоской подошве и сапогам. В то же время юбки длины миди предлагается носить с футболками.

Среди прочего, специалисты рекомендуют избегать сочетаний мини-юбки с туфлями на высоком каблуке, макси — с кроссовками и оверсайз-жакетами, а также юбок-миди с ботильонами. «Некогда популярный в нулевые тренд на мини и высокий каблук сейчас выглядит максимально нелепо и даже вульгарно. Образ макси с кроссовками тоже устарел и выдаст отсутствие вашего интереса к моде и тенденциям. Кроме того, ботильоны в сочетании с юбкой длины миди визуально обрежут вам ноги», — поясняют журналисты.

Ранее в мае российский стилист Александр Рогов назвал модные юбки на лето 2022 года. По словам эксперта, трендом в грядущем сезоне станут юбки в складку. При этом можно выбирать указанные предметы гардероба любой длины, отметил Рогов. Кроме того, автор прикрепил к публикации кадры, на которых запечатлена британская принцесса Уэльская в упомянутой одежде различных оттенков: от ярких до пастельных.