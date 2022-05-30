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Тайваньские истребители перехватили самолеты ВВС Китая

Минобороны Тайваня заявило о перехвате истребителями 30 самолетов ВВС КНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Liu Dawei / Xinhua / Globallookpress.com

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня перехватили авиагруппу из 30 китайских самолетов, которые вошли в зону действия тайваньской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили представители Минобороны острова.

В ведомстве указали, что тайваньские истребители вылетели предупредить авиагруппу ВВС НОАК о вхождении в зону действия ПВО. В ее состав входили два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, один противолодочный самолет Y-8 ASW, четыре самолета радиоэлектронной разведки Y-8JB, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8EW, шесть истребителей J-16, восемь истребителей J-11, четыре истребителя J-10, по две единицы Су-35 и Су-30.

Предыдущий показательный вылет ВВС Китая был совершен 6 мая, в состав авиагруппы входило 18 самолетов. В качестве ответа Вооруженные силы Тайваня увеличили количество зенитно-ракетных комплексов на постоянном боевом дежурстве и распространили предупреждение по китайским радиочастотам.

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Дмитрий Сотак
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