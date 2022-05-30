УЕФА расследует беспорядки перед финалом Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование беспорядков, которые разгорелись у стадиона «Стад де Франс» перед финалом Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
УЕФА запросила независимый отчет о произошедшем. Член парламента Португалии Брандао Родригеш согласился возглавить работу на безвозмездной основе. Предполагается, что комиссия изучит действия организаторов матча.
28 мая перед финалом Лиги чемпионов у стадиона «Стад де Франс» начались беспорядки. Некоторые фанаты пытались прорваться на трибуны, вынуждая охрану применить слезоточивый газ. Как выяснилось позже, у ряда британских болельщиков на руках оказались поддельные билеты на игру.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом и в 14-й раз в своей истории завоевал кубок Лиги чемпионов.