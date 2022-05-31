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В МИД России допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран

Замглавы МИД Иванов: предусмотрены меры для эвакуации дипломатов из недружественных стран

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России допускают возможность эвакуации сотрудников посольств из недружественных стран. Об этом РИА Новости рассказал статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

По его словам, Москва пока не считает необходимым эвакуировать дипломатов, но предусмотрела меры на случай нежелательного развития событий. Иванов отметил, что в отдельных странах, в которых наблюдается «повышенная активность русофобских элементов», местные власти в соответствии со своими обязательствами предприняли шаги для того, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений. Тем не менее, не все государства приняли соответствующие меры, добавил он.

Ранее неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Посол не получил извинений от властей Польши после нападения, публично было озвучено лишь единичное выражение «сожаления» — от главы МИД Польши Збигнева Рау.

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Марина Совина
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