Муж предпочел друга жене и лег с ним в постель

Daily Mirror: в США муж отправил жену спать на пол и лег в постель с другом

Жительница США рассказала на сайте Reddit о муже, который предпочел ей друга и лег с ним в постель, а ее отправил спать на полу. На пост обратило внимание издание Daily Mirror.

Женщина рассказала, что у ее 33-летнего мужа есть лучший друг. В своем посте она называет его Карл, но упоминает, что в действительности его зовут иначе. После того, как три месяца назад жена Карла скончалась от рака, он отдалился от своих знакомых. «Муж очень переживал за него и в последнее время стал проводить с ним больше времени, приносил ему еду и новую одежду», — пишет женщина.

По словам автора поста, они с мужем планировали трехдневный отпуск в другом штате. Женщина предвкушала, что сможет провести время наедине с возлюбленным, но оказалось, что муж пригласил и Карла тоже. Поскольку после смерти жены тот не работал, у него не было денег на отдельный номер в отеле. В итоге им пришлось жить втроем.

В первую ночь женщина лежала в постели и ждала, пока муж и его друг вернутся. Когда мужчина увидел, что его супруга лежит на кровати, он попросил ее перелечь на матрас на полу и освободить место Карлу. Автор поста разозлилась, собрала вещи и уехала домой. Когда муж вернулся из поездки, он обвинил жену в том, что та себя отвратительно вела и испортила весь отпуск.

Пост набрал почти четыре тысячи комментариев. Пользователи поддержали автора поста и предположили, что ее мужа и Карла может связывать нечто большее, чем просто дружба.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit рассказала, что муж бросил ее и новорожденных детей в опасности, но спас свою собаку, когда на них налетел рой ос. «Я злилась, а муж говорит, что это была просто защитная реакция, но это еще хуже. Его защитная реакция заключалась в том, чтобы бросить жену и детей», — возмутилась женщина.