Команде российского бойца UFC отказали в выдаче американских виз

Тренер бойца UFC Волкова Кияшко рассказал, что команде отказали в выдаче американских виз

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал, что команде спортсмена отказали в выдаче американских виз. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что из-за случившегося помогать в подготовке к бою против суринамца Жоарзиньо Розенстрайка россиянину будут Кенни Джонсон из зала Black House и бывший боец UFC Тики Госн, являющийся другом главы промоушена Дэйны Уайта. «Когда Александр принимал этот бой, он понимал, что, возможно, ему придется лететь одному. Все хорошо», — подчеркнул он.

29 мая Волков рассказал о коррективах, которые он внес после поражения от британца Томаса Аспиналла на турнире UFC в Лондоне. 33-летний тяжеловес заявил, что отказался от тренировок в Москве, а также сменил тренеров и спарринг-партнеров.

Бой Волкова и Розенстрайка состоится 5 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе. 34-летний суринамец не дрался с сентября 2021-го. Тогда он потерпел поражение от Кертиса Блэйдса.

