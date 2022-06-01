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В российском регионе столкнулись девять машин

В Ростовской области в Аксае столкнулись девять автомобилей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Ростовской области в Аксае в ДТП попали девять машин. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по российскому региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла на улице Гулаева. Предварительно, пьяный водитель автобуса Scania не соблюдал безопасную дистанцию во время движения, из-за чего столкнулся с восьмью легковыми автомобилями.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Lada. Сотрудники полиции устанавливают точные причины аварии.

Ранее на трассе Р-404 в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись 22 автомобиля. Авария произошла из-за несоблюдения водителями дистанции и неблагоприятных погодных условиях. Пострадали два человека.

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Анастасия Шейкина
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