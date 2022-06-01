Еще 10 человек обвинили режиссера фильма «Не время умирать» в харассменте

Коллеги и люди из окружения режиссера Кэри Фукунаги обвинили его в харассменте

Еще десять человек обвинили американского режиссера Кэри Фукунагу в харассменте. Об этом сообщает Rolling Stone.

Коллеги и люди из окружения кинематографиста, известного по фильму «Не время умирать», заявили, что он использовал свое положение, чтобы преследовать молодых актрис и других сотрудниц, задействованных в съемочном процессе. Например, после работы над мини-сериалом о Второй мировой войне режиссер задержался и начал фотографировать двух второстепенных актрис, одной из которых недавно исполнилось 18 лет. Артистки позировали в костюмах проституток, стоя на коленях и прислоняясь к стене. Источники, знакомые с ситуацией, считают, что в тот момент Фукунага перешел профессиональную черту.

Одна из работавших с режиссером сотрудниц утверждает, что настойчивость кинематографиста в отношении коллег граничит с домогательствами. Те, кто все же вступал в какие-либо романтические отношения с ним, в конечном итоге чувствовали себя смущенными, обманутыми или манипулируемыми.

11 мая стало известно, что автора последней части бондианы, фильма «Не время умирать», и режиссера первого сезона сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах. 23-летняя звезда сериала «Бетти» Рэйчел Винберг возмутилась словам кинодеятеля по поводу отмены права на аборт для жительниц США, после чего обвинила Фукунагу в приставании. Как только девушке исполнилось 18 лет, режиссер стал принуждать ее к романтическим отношениям, которые длились несколько лет. К обвинениям в домогательствах также присоединились актрисы-близнецы Ханна и Кейлин Леш.