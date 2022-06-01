Кремль переадресовал вопрос о гибели французского журналиста на Украине

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гибели французского журналиста на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях гибели французского журналиста на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Нужно, конечно, адресовать этот вопрос Министерству обороны, потому что для того, чтобы делать такие заключения, нужно обладать детальной информацией о том, где именно это было, в каких обстоятельствах и что является правдой, а что нет», — объяснил представитель Кремля.

Кроме того, отметил пресс-секретарь главы государства, Москва не обладает такой информацией, и поэтому он рекомендует обратиться к оборонному ведомству.

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором находился французский журналист Фредерик Леклер, попал под обстрел под Северодонецком. Отмечалось, что, судя по резюме представителя французского СМИ, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе.