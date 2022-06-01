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В Кремле заявили об отсутствии данных о задержании россиян в Турции

Пресс-секретарь Песков заявил, что Кремлю неизвестно о задержании россиян в Турции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кремль не располагает данными о задержании россиян в Турции. Об этом в беседе с представителями российских СМИ заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Во время пресс-конференции журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать ранее появившиеся в турецких СМИ данные о задержании граждан России, однако Песков отказался, пояснив, что у Москвы нет соответствующей информации.

«У Кремля нет подобных данных. Это нужно спрашивать турецкую сторону», — сказал он. Песков также отметил, что не знает, обращалась ли турецкая сторона к российским силовым структурам по данному вопросу.

Согласно распространившейся в турецких СМИ информации, задержанные россияне якобы готовили покушение на чеченских оппозиционеров и двух высокопоставленных российских чиновников.

Ранее Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях гибели французского журналиста на Украине. По его словам, Кремль не обладает «детальной информацией о том, где именно это было, в каких обстоятельствах и что является правдой, а что нет», и поэтому он рекомендует обратиться к оборонному ведомству.

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Варвара Кошечкина
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