Боец UFC пообещал досрочно победить Волкова

Боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк пообещал досрочно победить Александра Волкова

Суринамский боец смешанного стиля (MMA) Жаирзиньо Розенстрайк поделился мнением о предстоящем поединке против российского тяжеловеса Александра Волкова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова с пресс-конференции передает «Чемпионат.com».

34-летний суринамец пообещал, что одержит досрочную победу над россиянином. «Бой не будет долгим. Он завершится в первом или во втором раунде», — заявил Розенстрайк. Он добавил, что поединок против известного соперника станет хорошей возможностью себя проявить.

29 мая Волков рассказал, что изменил подход к подготовке к поединкам после поражения от Тома Аспиналла на турнире UFC в Лондоне. По словам россиянина, он поменял спарринг-партнеров и отказался от тренировок в Москве.

Волков и Розенстрайк подерутся на турнире UFC 4 июня. Их поединок возглавит ивент.