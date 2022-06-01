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Спорт

Боец UFC пообещал досрочно победить Волкова

Боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк пообещал досрочно победить Александра Волкова

Фото: David Yeazell / Reuters

Суринамский боец смешанного стиля (MMA) Жаирзиньо Розенстрайк поделился мнением о предстоящем поединке против российского тяжеловеса Александра Волкова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова с пресс-конференции передает «Чемпионат.com».

34-летний суринамец пообещал, что одержит досрочную победу над россиянином. «Бой не будет долгим. Он завершится в первом или во втором раунде», — заявил Розенстрайк. Он добавил, что поединок против известного соперника станет хорошей возможностью себя проявить.

29 мая Волков рассказал, что изменил подход к подготовке к поединкам после поражения от Тома Аспиналла на турнире UFC в Лондоне. По словам россиянина, он поменял спарринг-партнеров и отказался от тренировок в Москве.

Волков и Розенстрайк подерутся на турнире UFC 4 июня. Их поединок возглавит ивент.

Николай Костюков
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