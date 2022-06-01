Названы специалисты с высоким риском попасть под сокращение

НАФИ: больше всего под сокращение в России рискуют попасть менеджеры по продажам

В ближайшие полгода под сокращение больше всего рискуют попасть менеджеры по продажам (17 процентов компаний заявляют о планах по сокращению штата), секретари, курьеры и другие сотрудники отдела административно-хозяйственного обеспечения (15 процентов), дизайнеры и HR-специалисты (по 13 процентов). Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.

Также эксперты назвали отрасли с наиболее стабильной ситуацией в кадровой сфере. Это финансовый отдел и бухгалтерия (68 процентов компаний не планируют сокращать или набирать новых сотрудников), административно-хозяйственный блок (65 процентов), юридическая служба (61 процент).

По мнению бизнеса, высокий спрос будет на сотрудников производственного блока (рабочие, инженеры, технологи), представителей маркетинговых специальностей, на IT-кадры и специалистов по логистике.

За последние два месяца число безработных россиян, официально зарегистрированных в службе занятости, выросло на четыре тысячи человек, рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, в последнее время многие компании заявили об изменении режимов занятости. Число россиян, которых отправили в простой их работодатели, увеличилось до 138 тысяч человек, число сотрудников на неполной занятости — до 131 тысячи.