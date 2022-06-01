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Соловьев предложил отправить Кадырова «поучить разуму» российского губернатора

Ведущий Соловьев предложил главе Чечни Кадырову «поучить разуму» губернатора Куйвашева

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова «поучить разуму» главу Свердловской области Евгения Куйвашева, который вступился за директора екатеринбургского лицея, где выпускники исполнили скандальный «ЛГБТ-танец». Об этом он высказался в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» (выпуск доступен на Rutube).

«Хоть стой, хоть падай. Может, действительно надо Рамзана Ахматовича отправить, чтобы поучил уму-разуму Куйвашева?» — задался вопросом журналист и напомнил, что российский губернатор так и не высказался о своей позиции по военной спецоперации на Украине.

Вдобавок Соловьев раскритиковал ведущую Ксению Собчак, которая в своем Telegram-канале поддержала свердловские власти и назвала поступок главы региона нормальным и человеческим.

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31 мая ученики лицея № 12 в Екатеринбурге станцевали в полуголом виде перед зданием школы. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея, однако родители учащихся и губернатор встали на ее защиту.

Между Соловьевым и свердловскими властями идет полемика уже более месяца. Спор разразился, когда во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Куйвашев впоследствии призвал ведущего «следить за языком». Позднее депутаты заксобрания Свердловской области обратились к главе ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой оценить действия Соловьева.

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Варвара Кошечкина
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