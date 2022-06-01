Соловьев предложил отправить Кадырова «поучить разуму» российского губернатора

Ведущий Соловьев предложил главе Чечни Кадырову «поучить разуму» губернатора Куйвашева

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова «поучить разуму» главу Свердловской области Евгения Куйвашева, который вступился за директора екатеринбургского лицея, где выпускники исполнили скандальный «ЛГБТ-танец». Об этом он высказался в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» (выпуск доступен на Rutube).

«Хоть стой, хоть падай. Может, действительно надо Рамзана Ахматовича отправить, чтобы поучил уму-разуму Куйвашева?» — задался вопросом журналист и напомнил, что российский губернатор так и не высказался о своей позиции по военной спецоперации на Украине.

Вдобавок Соловьев раскритиковал ведущую Ксению Собчак, которая в своем Telegram-канале поддержала свердловские власти и назвала поступок главы региона нормальным и человеческим.

31 мая ученики лицея № 12 в Екатеринбурге станцевали в полуголом виде перед зданием школы. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея, однако родители учащихся и губернатор встали на ее защиту.

Между Соловьевым и свердловскими властями идет полемика уже более месяца. Спор разразился, когда во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Куйвашев впоследствии призвал ведущего «следить за языком». Позднее депутаты заксобрания Свердловской области обратились к главе ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой оценить действия Соловьева.