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Названы самые подешевевшие авианаправления для летнего отдыха в России

«Туту.ру»: наибольшее падение стоимости наблюдается на билеты Санкт-Петербург — Якутск

Фото: Jack Cohen / Unsplash

Аналитики назвали внутрироссийские направления с самыми подешевевшими авиабилетами на летний сезон — снижение цен составило от 16 до 41 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса поездок «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Наибольшее падение стоимости наблюдается на билеты по маршруту Санкт-ПетербургЯкутск. Так, если в мае 2021 года средний чек на авиабилет составлял 33 тысячи рублей, то сейчас — 19,5 тысяч. На втором месте оказались билеты из Ленска в Иркутск (8,5 тысяч рублей вместо 14,5 тысяч).

Замыкают тройку лидеров билеты из Южно-Сахалинска во Владивосток, которые сейчас стоят 8,4 тысячи рублей вместо 12,1 тысячи. Кроме того, специалисты отметили снижение цен на полеты из Магадана в Кепервеем (Чукотка), а также из Южно-Сахалинска в Благовещенск.

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Из Москвы стало выгодней летать в Новокузнецк, Анадырь, Благовещенск, Абакан и Ханты-Мансийск, из Санкт-Петербурга — в Якутск, Абакан и Омск.

Эксперты проанализировали билеты по России на даты вылета с 1 июня по 31 августа, оформленные в период с 1 марта до 25 марта.

Ранее в мае авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала льготные тарифы на авиабилеты в ряд городов Дальнего Востока. Перевозчик снизил цены в рамках программы субсидированных перевозок между Московй и Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском.

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Мария Гейн
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