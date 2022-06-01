Россиянам назвали самые важные для карьеры в IT навыки

Эксперт Капитонова назвала логическое мышление и воображение важными навыками для IT

Для того, чтобы построить карьеру в сфере IT, россиянам необходимы логическое мышление, развитое воображение и ряд других навыков. О том, какие умения следует развивать в ребенке, который хочет стать айтишником, рассказала «Ленте.ру» директор по развитию персонала «Лиги цифровой экономики» Ангелина Капитонова.

Эксперт отметила, что квалифицированный IT-специалист обладает умением абстрагироваться и логически мыслить. По ее словам, занятия программированием учат мыслить четко и ясно, строить логическую цепочку действий, предугадывать их последствия.

Другими важными для работы в IT навыками Капитонова назвала развитое пространственное мышление и воображение. Как объяснила эксперт, они помогают ребенку соотносить себя с окружающим пространством, ориентироваться в нем и представлять новые объекты. Также, по ее мнению, детям полезно развивать навыки концентрации и управления вниманием. В этом деле могут помочь настольные игры, подчеркнула она.

«Для старта карьеры в IT, разумеется, нужна общая цифровая грамотность. Сейчас все дети умело используют гаджеты, так как мы живем в цифровую эпоху. Однако важно, чтобы гаджеты были не просто развлечением, но и инструментом познания для ребенка», — сказала директор по развитию персонала. Она добавила, что специалист в сфере IT должен уметь самостоятельно развиваться, учиться и переучиваться, чтобы быстро адаптироваться к новым условиям.

Помимо этого, айтишнику сегодня необходимы не только технические, но и гибкие навыки, к которым относятся креативность, умение работать в команде, знание иностранных языков и кросс-функциональность (обладание знаниями и компетенциями в разных областях — прим. «Ленты.ру»), уточнила Капитонова. «Все-таки написание кода — это во многом творческий процесс, в который разработчик вкладывает сердце и душу. В обозримом будущем все рутинные задачи будут полностью автоматизированы, поэтому творческое мышление и способность создавать креативные решения помогут программисту оставаться востребованным на рынке труда», — рассказала она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что большинство IT-специалистов, которые ранее покинули Россию, вернулись в страну. По его словам, обратно приехали 85 процентов специалистов.