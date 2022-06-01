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В Госдуме предрекли скорую зачистку всего Донбасса

Депутат Картаполов заявил, что в ближайшее время Донбасс будет зачищен от ВСУ
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований. Это он предрек в разговоре с РИА Новости.

В настоящее время практически полностью освобождены территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также завершается зачистка Северодонецка, добавил депутат.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные и Народная милиция ЛНР полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил. Жилой сектор города находится под полным контролем российских Вооруженных сил, а бойцы перешли к более тщательной проверке промышленных зон, уточнил он.

31 мая украинские власти решили приостановить эвакуацию мирного населения из Северодонецка, так как это небезопасно для людей, которых уже вывозят из города. При это они отметили, что в там сложилась «максимально сложная» ситуация для украинской армии.

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Сергей Истомин
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