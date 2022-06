Врачи назвали 12 замедляющих процессы старения привычек

ETNT: солнцезащитный крем, отказ от кофе и соли помогут сохранить здоровье и молодость

Известные врачи назвали 12 здоровых привычек и ритуалов, замедляющих процессы старения: по их словам, солнцезащитный крем, отказ от кофе и соли, а также соблюдение водного баланса, в числе прочего, помогут сохранить молодость, красоту и здоровье. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

Специалисты напомнили, что от старости нет «волшебной таблетки», однако если пересмотреть свои привычки и соблюдать определенные правила, то можно существенно улучшить качество жизни и продлить молодость.

Тем, кто не хочет стареть как можно дольше, основатель клиники Kaizen Progressive Health Стив Хруби рекомендует для начала отказаться от кофе, заменив его зеленым чаем. По его словам, злоупотребление бодрящим напитком может быть вредно для кожи, привести к обезвоживанию организма и нарушению сна. Зеленый чай богат актиоксидантами и ферментами, которые, как утверждает он, предотвращают разрушение коллагена и эластина, а также защищают кожу от воздействия ультрафиолета.

Также эксперты рекомендуют ограничить потребление соли и сахара. «Употребление сахара запускает процесс, называемый гликированием, который приводит к потере эластичности кожи, снижает эффективность коллагена и других белков, сохраняющих молодость кожи. Слишком большое количество соли также может быть вредным, потому что она приводит к обезвоживанию клеток, из-за чего кожа выглядит тусклой и постаревшей», — уточнил Хруби.

Следующей полезной привычкой, помогающей предотвратить преждевременное старение, личный тренер и кинезиотерапевт Кент Пробст называет регулярное увлажнение кожи. По его словам, с возрастом кожа становится суше, поэтому каждый день необходимо использовать увлажняющий крем, который стимулирует регенерацию коллагена. Лучше, советует Пробст, выбирать средство, в составе которого присутствуют ретиноиды, витамин С, гидроксикислоты, CoQ10, пептиды, экстракты чая, экстракт виноградных косточек, а также ниацинамид — наносить его следует утром и вечером.

Кроме того, по мнению врачей, сохранить красоту и молодость можно, если регулярно использовать солнцезащитные средства с SPF 30 или выше, придерживаться правильного питания, соблюдать водный баланс, медитировать, практиковать массаж лица, отказаться от курения и ограничить потребление алкогольных напитков, а также не забывать о креме или сыворотке с витамином С.

«Витамин С является мощным антиоксидантом. Он помогает бороться со свободными радикалами и воздействием солнечных лучей. Кроме того, витамин С стимулирует выработку коллагена — белка, который улучшает структуру кожи и возвращает ей эластичность. Использование сыворотки с витамином С поможет предотвратить образование морщин и избежать дряблости кожи», — объяснила профессор Лиллиана Рамирес Гарсия.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о последствиях полного отказа от соли, излишки которой действительно могут привести к различным заболеваниям.