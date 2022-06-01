Лавров объяснил срыв поставок зерна

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад умалчивает о санкциях против перевозящих зерно судов

Западные страны, упрекая Россию в срыве поставок зерна, не упоминают о том, что российские суда, которые занимаются перевозками, подпали под санкции того же Запада. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде, его слова приводит «Интерфакс».

«Есть проблема и с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно: их не принимают в иностранных портах, европейских портах, и их не страхуют», — объяснил он.

По его словам, все логистические, финансовые цепочки, которые были связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями западных стран.

Западные страны обвиняют Россию, которая с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, в блокировании вывоза сельскохозяйственной продукции из республики. Кремль отвергает претензии. При этом экономисты говорят о критичной зависимости мира от зерновых из России и с Украины.

