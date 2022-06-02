Появились подробности смерти 46-летнего бывшего футболиста ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА и «Ротора» Александр Беркетов умер во время телефонного разговора

Бывший защитник московского ЦСКА и волгоградского «Ротора» Александр Беркетов умер во время телефонного разговора. Подробности приводит издание «Новости Волгограда».

По информации источника, футболист находился в Петербурге и общался со старшим тренером Академии волгоградского «Ротора» Андреем Дуровым. Тот обратился еще к одному экс-игроку волгоградцев Владимиру Рашевскому, который вызвал полицию и приехал в квартиру к Беркетову. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали смерть спортсмена.

О смерти Беркетова стало известно 1 июня. По словам журналиста Ильи Казакова, причиной стал оторвавшийся тромб.

Большую часть карьеры Беркетов провел в «Роторе». В составе волгоградского клуба он провел 189 матчей и забил 16 голов. На счету защитника 17 матчей за ЦСКА, где он выступал с 2001 по 2003 год. Завершив профессиональную карьеру, Беркетов сосредоточился на тренерской деятельности. В 2016-2017 годах работал в штабе «Зенита-2».