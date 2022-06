Звезды назвали российскую замену Chanel и Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская и блогерша Карина Нигай назвали российскую замену западным брендам

Звезды назвали российскую замену западным брендам Chanel и Louis Vuitton после их ухода с отечественного рынка на фоне ситуации с Украиной. Соответствующий материал появился на Peopletalk.

Так, продюсер Яна Рудковская заявила, что из местной продукции выбирает одежду дизайнеров Ульяны Сергеенко и Юлии Яниной. При этом она призналась, что собирается приобретать предметы гардероба иностранных марок за пределами страны или посредством байеров. «Конечно, уход люкса чувствуется, и, когда смотришь на рекламу в интернете, понимаешь, что ты "мимо кассы". Обидно. Но ничего в этом страшного не вижу», — объяснила телеведущая.

В свою очередь блогерша и стилистка Карина Нигай отметила, что всегда любила российские бренды, среди которых выделила Yuliawave, Yana Besfamilnaya, Sorelle, Say no more и Post Post Scriptum. Кроме того, о предпочитаемых отечественных марках рассказали модели Даша Клюкина и Вики Одинцова, а также гимнастка Самира Мустафаева. Так, среди них оказались Pure Charm, Lime, Fantome, Nude Story, 12Storeez, Rasario, 2mood и Level44.

«Я всегда с любопытством наблюдала за российскими брендами. За последнее время рынок очень вырос, а вместе с ним и качество. Ношу с удовольствием и дружу со многими из них. Сегодня все так быстро меняется, важно уметь адаптироваться», — подчеркнула Одинцова.

В марте появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Помимо этого, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.