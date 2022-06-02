Бывшей замминистра просвещения Раковой продлили арест до августа

Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову оставили в СИЗО еще на два месяца

Тверской суд еще на два месяца продлил арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания защита просила изменить меру пресечения для Раковой на домашний арест, однако суд не удовлетворил эту просьбу. Фигурантка будет находиться в СИЗО до 6 августа.

2 декабря 2021 года следователи МВД предъявили экс-чиновнице обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. По версии следствия, на посту гендиректора Фонда новых форм развития образования она по подложным документам оформила супруга, который с 2017-го по 2019 год получил зарплату в девять миллионов рублей, при этом не исполняя трудовых обязательств.

19 ноября Ракову обвинили в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. Вину она не признает.