В России высказались о сроках миграции пользователей YouTube на RuTube

Гендиректор All Star Media Павлов предрек RuTube долгий период миграции пользователей

Миграция аудитории из YouTube в RuTube займет много времени, считает генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов. Так или иначе сервис пока приспосабливается к росту числа пользователей. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

Павлов убежден, что отечественный видеохостинг адаптировался к большому количеству пользователей. «Недавно мы наблюдали, как у видеохостинга RuTube “упал” сайт. Однако это скорее следствие внешнего вмешательства, а не наплыва большого количества пользователей. Уверены, что программисты RuTube поставили качественную защиту, чтобы приспособить платформу к большому трафику», — высказался эксперт.

По мнению Павлова, адаптация аудитории к российскому онлайн-сервису еще в процессе. «Это происходит не за два-три месяца, требуется длительный период полной эмиграции. И этот промежуток времени люди продолжат пользоваться YouTube», — добавил генеральный директор коммуникационного агентства.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории видеохостинга, произошла 9 мая. В сети также распространилась информация, что был утерян исходный код ресурса, без которого его восстановление невозможно. В пресс-службе компании подтвердили данные о кибератаке, но уточнили, что с исходным кодом все в порядке. Позже ответственность за атаку на себя взяли хакеры из группировки Anonymous. Спустя два дня, 11 мая, видеохостинг восстановил работу. При этом уточнялось, что доступ к сервисам площадки будет открываться постепенно.