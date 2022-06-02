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Фигурист объяснил падение на шоу Плющенко

Фигурист Евгений Семененко объяснил падение на шоу Плющенко нежеланием задеть зрителей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Евгений Семененко, получивший травму на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, объяснил свое падение. Его слова приводит РИА Новости.

18-летний спортсмен заявил, что решил изменить заход на четверной прыжок, после которого ударился головой об лед, не желая задеть зрителей. «Понял, что места для тулупа не хватает и прыжок придется на сидящих зрителей. Ну и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон», — рассказал он. Фигурист подчеркнул, что не считает организаторов шоу виновными в случившемся.

Семененко госпитализировали после падения во время проката на шоу Плющенко 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед и покинул площадку на носилках. У него было диагностировано сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире мужчин-одиночников он показал восьмой результат. В активе спортсмена также есть золото командного чемпионата мира-2021.

Анастасия Борисова
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