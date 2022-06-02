Боец UFC Волков объяснил госпитализацию Александра Емельяненко

Боец UFC Волков заявил, что Александр Емельяненко получает внимание за счет госпитализации

Российский боец UFC Александр Волков объяснил госпитализацию соотечественника Александра Емельяненко. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что его не удивило состояние здоровья Емельяненко. По его мнению, тем самым боец получает дополнительное внимание и подогревает интерес аудитории к его предстоящим поединкам. «Это же не первый раз. Вопрос больше не к нему, а к аудитории», — посчитал Волков.

31 мая менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о госпитализации спортсмена в реабилитационный центр в Екатеринбурге. Основной задачей он назвал доведение бойца до нормального состояния.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.

5 июня Волков подерется в главном бою на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе. Его соперником станет суринамец Жоарзиньо Розенстрайк.