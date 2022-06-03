Евросоюз ввел санкции против дочери Пескова

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета попала в шестой пакет санкций ЕС

Дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова включены в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. Документ опубликован в официальном журнале организации.

ЕС ввел санкции против дочери официального представителя Кремля Елизаветы Песковой. В документе решение аргументируется ее связью с лицом, которое «активно поддерживало политику», подрывающую территориальную целостность и безопасность Украины. Также благодаря влиянию своего отца она «получила прибыльные должности и ведет роскошный образ жизни». Елизавета признавалась, что большая часть ее жизни связана с Францией, и ранее она жила на две страны.

Санкции против Николая Пескова также введены за его связи с отцом. Согласно документу, младший Песков пользовался деньгами и благосостоянием своего отца. Помимо детей, ограничения наложили и на супругу Пескова, олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку.

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС вступил в силу 6 июня. До этого крупнейшая в мире криптобиржа Binance заблокировала аккаунты, связанные с родственниками российских чиновников, включая аккаунт Елизаветы Песковой. Великобритания ввела санкции против Песковой еще в марте, как и США.

