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Акции Tesla рухнули на новостях о массовых сокращениях

Акции Tesla упали на 5,1 процента на предварительных торгах

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Акции американского производителя электрокаров Tesla рухнули на 5,1 процента на предторгах NASDAQ, свидетельствуют данные биржи. Это произошло после появления новостей о том, что в компании собираются проводить массовые сокращения.

К 14:45 по московскому времени одна акция Tesla стоила 735,5 доллара, это на 5,1 процента меньше закрытия прошлой сессии.

Ранее стало известно, что топ-менеджерам Tesla разослали письма, в которых говорилось, что компании придется сократить 10 процентов сотрудников (это около 10 тысяч человек) и прекратить найм по всему миру.

Ранее основатель и глава компании Илон Маск выдвинул сотрудникам ультиматум: они должны работать в офисе как минимум 40 часов в неделю и больше не имеют права работать удаленно. В противном случае им грозит увольнение. «Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе как минимум (и я имею в виду "минимум") 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — говорил он.

Tesla от TradingView
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Платон Щукин
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