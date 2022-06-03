Акции Tesla рухнули на новостях о массовых сокращениях

Акции Tesla упали на 5,1 процента на предварительных торгах

Акции американского производителя электрокаров Tesla рухнули на 5,1 процента на предторгах NASDAQ, свидетельствуют данные биржи. Это произошло после появления новостей о том, что в компании собираются проводить массовые сокращения.

К 14:45 по московскому времени одна акция Tesla стоила 735,5 доллара, это на 5,1 процента меньше закрытия прошлой сессии.

Ранее стало известно, что топ-менеджерам Tesla разослали письма, в которых говорилось, что компании придется сократить 10 процентов сотрудников (это около 10 тысяч человек) и прекратить найм по всему миру.

Ранее основатель и глава компании Илон Маск выдвинул сотрудникам ультиматум: они должны работать в офисе как минимум 40 часов в неделю и больше не имеют права работать удаленно. В противном случае им грозит увольнение. «Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе как минимум (и я имею в виду "минимум") 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — говорил он.