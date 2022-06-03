В России открыли новую нефтяную залежь

На Ямале геологи нашли залежь с извлекаемыми нефтяными запасами в один миллион тонн

На Средне-Итурском месторождении в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа геологи нашли залежь нефти с извлекаемыми запасами размером в один миллион тонн. Об этом сообщается на портале GoArctic.

В правительстве российского региона пояснили, что Средне-Итурское месторождение открыли в 1990 году, работа на нем началась в 1993-м. За годы разработки накопленная добыча составила 15,8 миллионов тонн нефти.

По словам ямальских специалистов, остаточные извлекаемые запасы на Средне-Итурском месторождении оцениваются в 11 миллионов тонн.

Ранее ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) при исследовании рельефа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) нашли останки древних растений и животных. Исследователи пробурили две скважины вдоль реки Надым для реконструкции происхождения и развития древних естественных форм рельефа, чтобы понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири.