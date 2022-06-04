В промоушене Нурмагомедова высказались о возможном бое Емельяненко

Президент Eagle FC допустил проведение боя Федора Емельяненко и Джуниора Дос Сантоса

Президент Eagle FC Шамиль Завуров высказался о возможном поединке с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Завуров отметил, что потенциальный поединок между Емельяненко и бразильцем Джуниором Дос Сантосом актуален, несмотря на поражение последнего в дебютном бою промоушена Хабиба Нурмагомедова. Президент лиги подчеркнул, что многие высоко оценили выступление бразильца, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Впервые о подобном матче заявил Хабиб Нурмагомедов. Он допустил, что организует совместный турнир с Bellator, бойцом которого является Емельяненко.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и М1. В своем последнем поединке, который прошел в Москве в октябре 2021, тяжеловес нокаутировал американца Тимоти Джонсона.