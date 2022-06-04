Футболистке сборной России сделали предложение руки и сердца на стадионе

Футболистке сборной России Якуповой сделали предложение после матча на стадионе

Полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Лина Якупова получила предложение выйти замуж после матча Женской Суперлиги с футбольным клубом «Ростов», сообщает «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой «Зенита». Счет составит 3:0 в пользу команды из Петербурга. После игры возлюбленный спортсменки вышел с цветами на поле сделал предложение: он преклонил колено. Девушка была удивлена и не сдержала эмоций. На предложение руки и сердца она ответила согласием.

«Для меня это был шок. Когда я увидела Даню в костюме и с цветами, тогда уже поняла, и честно, была шокирована. Все было неожиданно, я даже не подозревала», — рассказала футболистка.

В июле 2021 года американка отказалась принять предложение руки и сердца на глазах у сотни людей во время бейсбольного матча в Вустере, штат Массачусетс.