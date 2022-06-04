Россиянам рассказали о дополнительной ежемесячной выплате
Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что ряду россиян полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнила, что дополнительная выплата предусмотрена для инвалидов и детей-инвалидов, ветеранов и членов семей погибших ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, а также пострадавших от воздействия радиации, героев Труда, героев России и СССР и кавалеров ряда орденов.
Старожильцева подчеркнула, что автоматически начисляют ЕДВ только россиянам, получающим пенсию по инвалидности. Остальным гражданам для ее получения следует подать соответствующее заявление в ПФР или МФЦ.
По словам специалиста, к социальным ЕДВ относятся выплаты для россиян, постоянно ухаживающих за престарелыми,
нуждающимися в постоянной помощи и за людьми, достигшими 80-летнего возраста.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие – тот, кто ухаживает, должен быть безработным
Индексация пенсий
С 1 июня в России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Выплаты данной категории россиян были проиндексированы на 10 процентов. При этом в ПФР подчеркнули, что гражданам не нужно обращаться за перерасчетом, поскольку этот процесс автоматический.
Начиная с пятницы, 3 июня, пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в среднем прибавка к пенсии должна составить 1760 рублей. Выплаты таким гражданам по стране увеличиваются до 19 360 рублей, решение касается примерно 35 миллионов человек.
Президент России Владимир Путин при этом признал, что инфляция в стране превысила 11 процентов. Глава государства призвал власти реагировать на рост цен и объявил, что по итогам года он должен составить 15 процентов.
Новые пособия для детей
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале выплат нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет. Его слова приводит РИА Новости.
Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами... Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей
Отмечается, что средства будут доставляться Почтой России либо перечисляться на карты родителям, подавшим заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Размер помощи — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.
Новые выплаты на детей из семей с низким доходом в марте предложил ввести Путин. Президент напомнил, что в стране уже есть ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей до семи лет. Также поддержка оказывается родителям, воспитывающим в одиночку детей в возрасте 8-16 лет.
Миллион рублей матерям-героиням
1 июня Путин также предложил возродить почетное звание «Мать-героиня», он высказал эту идею на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», которая прошла в режиме видеоконференции.
Как уточнил глава государства, в Москве решили «серьезно обновить и расширить» положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.
Кроме того, в России планируют ввести специальную выплату: удостоившимся этого звания матерям будут давать миллион рублей. По мнению главы государства, в стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, материнства и детства. Он уточнил, что льготную ипотечную программу для многодетных семей решили продлить до конца 2023 года.
Тем мамам, которые получат звание "Мать-героиня", предложено единовременно выплачивать миллион рублей