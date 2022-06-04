Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет

Глава МИД РФ Лавров: Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителей
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Нефтяные санкционные ограничения Европейского союза (ЕС) не принесут к потерям российского бюджета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам главы МИД, Москва нарастила продажу нефти на альтернативных европейскому рынках и в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. «Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», — оценил министр влияние нефтяных санкций ЕС на РФ.

Материалы по теме:
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

Он добавил, что с учетом цен, которые установились из-за политики Запада, у России «нет никаких потерь бюджета». Глава ведомства добавил, что Москва учтет «урок» и не будет полагаться «на этих людей на Западе» в будущем.

31 мая лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Инфляция, рост цен и кризис


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине вооружений США
Мирные жители получили ранения во время обстрела Донецка из «Градов»
Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет
Байдена эвакуировали во время отдыха
Стерлинг устал от Яна
Лавров заявил о грубом ответе НАТО о членстве Украины в альянсе
Юрист разъяснила правила устройства подростков на летнюю подработку
Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе из-за антироссийских санкций
Лавров заявил о давней работе сотрудников ЦРУ и британских спецслужб на Украине
В Донецке прогремела серия взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.