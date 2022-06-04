Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет

Глава МИД РФ Лавров: Россия в 2022 году увеличит прибыль от экспорта энергоносителей

Нефтяные санкционные ограничения Европейского союза (ЕС) не принесут к потерям российского бюджета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам главы МИД, Москва нарастила продажу нефти на альтернативных европейскому рынках и в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. «Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», — оценил министр влияние нефтяных санкций ЕС на РФ.

Он добавил, что с учетом цен, которые установились из-за политики Запада, у России «нет никаких потерь бюджета». Глава ведомства добавил, что Москва учтет «урок» и не будет полагаться «на этих людей на Западе» в будущем.

31 мая лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

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