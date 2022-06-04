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Минобороны показало работу ударного вертолета Ка-52 по украинским позициям

Минобороны РФ показало поражение украинского танка ударным вертолетом Ка-52

Минобороны России опубликовало видео работы ударного вертолета Ка-52. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, что вертолет пускает управляемые ракеты. Затем показана запись с монитора прицельно-навигационного комплекса вертолета — на ней запечатлено прямое попадание в украинский танк.

Как уточнили в Минобороны, удары наносились как управляемым, так и неуправляемым вооружением. Помимо танка были поражены бронетранспортер и вооружение на позиции Украины.

Ранее Минобороны России показало работу расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит». В ведомстве заявили, что «Фаворит» уничтожил принадлежащие Вооруженным силам Украины ударные беспилотники «Байрактар TB2».

Сергей Истомин
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