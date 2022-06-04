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Лечившийся весь сезон от наркозависимости игрок получил награду НХЛ

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс получил награду «Билл Мастертон Трофи»

Фото: Marc DesRosiers / Reuters

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс получил награду «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщается на сайте лиги.

Руководство НХЛ вручило Прайсу приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Отмечается, что хоккеист заслужил награду тем, что, выбыв на долгий срок, сумел вернуться на прежний игровой уровень.

Осенью 2021 года Прайс обратился в программу помощи НХЛ, чтобы вылечиться от наркотической зависимости. Из-за этого голкипер пропустил почти весь сезон. Он принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата и одержал одну победу.

В ноябре 2017 года профсоюз игроков НХЛ предлагал разрешить использовать марихуану в терапевтических целях. Наркотик хотели легализовать в случае, если будет доказано, что марихуана помогает хоккеистам утолять боль.

Анастасия Борисова
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