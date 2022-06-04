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Сотрудницу МВД в Москве задержали за незаконную регистрацию мигрантов

В Москве задержана сотрудница МВД по делу о незаконной регистрации 1,5 тысячи мигрантов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Москве в рамках расследования уголовного дела о незаконной регистрации более 1,5 тысячи мигрантов задержана сотрудница ОВМ ОМВД России по району Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудница полиции была задержана в четверг, 2 июня. Само же уголовное дело было возбуждено еще в конце 2021 года. Следствие обнаружило, что неизвестные подавали фальшивые документы в миграционный отдел, в результате в 2020-2021 годах таким образом было оформлено более 1,5 тысячи иностранцев. Сама задержанная за деньги оформляла мигрантов с января по июль 2021 года.

В пресс-службе московского главка МВД РФ агентству подтвердили информацию о проверке по факту причастности сотрудницы к организации незаконной миграции. В случае установления ее вины она будет уволена из органов внутренних дел и привлечена к ответственности.

Ранее участковый полицейский Москвы рассказал, что одним из самых популярных способов узаконить пребывание в России у мигрантов стала прописка в чужом жилье. Проблема образования нелегальных общежитий из обычных квартир в том, что арендодатели отказываются ставить жильца на учет, даже если мигрант на то согласен. «Собственники квартир не хотят платить за иностранца повышенную коммуналку, налоги с доходов от сдачи жилплощади», — добавил сотрудник МВД.

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Марина Совина
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