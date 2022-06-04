Ушедший из «Динамо» немецкий тренер ответил на критику из-за работы в России

Тренер Шварц заявил, что остался в «Динамо» до конца сезона из-за желания помочь людям

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение покинуть московский клуб. Его ответ на критику приводит rbb 24.

«Понимаю, что от меня ждали ухода из клуба. Но я могу принять решение только на основе своих ощущений. Если бы я чувствовал что-то неладное в жизни, то я бы ни в коем случае не оставался там до конца сезона», — заявил специалист. Он подчеркнул, что его решение связано не со спортом, титулами или финансовыми аспектами, а с желанием помочь людям.

Шварц объявил об уходе из «Динамо» 29 мая. Он уточнил, что должен был работать и пройти путь с российскими игроками до конца, поэтому принял решение остаться до конца сезона. После этого тренер возглавит немецкую «Герту».

Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 2021/2022 бело-голубые под его руководством заняли третье место и дошли до финала Кубка страны.

