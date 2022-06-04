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Спорт

Боец MMA назвал способ вылечить Александра Емельяненко от алкоголизма

Боец Вагабов заявил, что брат Федор может вылечить Александра Емельяненко от алкоголизма

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вагаб Вагабов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» назвал способ вылечить соотечественника Александра Емельяненко от алкоголизма.

Спортсмен посчитал, что только брат Федор в состоянии помочь бойцу. «В свое время он слушался своего Федора, но потом у них случился конфликт и он перестал слушаться вообще всех. Я думаю, ему поможет только Федор», — заявил он. При этом Вагабов отметил, что готов сам помочь Емельяненко с тренировками, если тот завяжет со спиртным.

31 мая менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о госпитализации спортсмена в реабилитационный центр в Екатеринбурге. Основной задачей он назвал доведение бойца до нормального состояния.

О проблемах со здоровьем Емельяненко стало известно 27 мая. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. В ММА спортсмен провел 38 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел 9 поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Анастасия Борисова
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