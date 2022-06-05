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Названы особенности иммунитета перенесшего COVID-19 человека

Иммунолог Крючков рассказал об особенностях иммунитета к COVID-19 у выздоровевших людей

Фото: Pixabay

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru назвал особенности, которые имеются у людей, перенесших COVID-19 в разных формах. По его словам, существует значительная разница между теми, кто перенес заболевание на ногах и пациентами, переболевшими в тяжелой форме.

«Заболевание в более явной форме, при прочих равных, дает более выраженный специфический анти-SARS-CoV-2 иммунитет, чем заболевание в спертой форме или при перенесенной инфекции вообще без заболевания. Такое бывает, когда ПЦР — положительный, а заболевания как такового не было. Такое дает иммунитет слабее», — рассказал специалист.

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Он также отметил, что средняя продолжительность наличия у выздоровевшего пациента иммунитета составляет пять месяцев.

Ранее ученые Национального института аллергий и инфекционных заболеваний в США (NIAID) выявили, что пищевая аллергия на арахис, морепродукты и другую еду, которая может быть опасной для жизни, оказалась способна сформировать защиту от заражения коронавирусом.

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Марина Совина
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